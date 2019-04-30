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Сотрудники страховой компании Nonghyup оказали помощь фермерам

Общество

Тридцать сотрудников компании приняли участие в работах по благоустройству территории деревни, а также помогли на ферме по выращиванию персиков

Ичхон, Южная Корея, 30 апреля 2019, 08:49 — REGNUM  Сотрудники Nonghyup Property & Casualty Insurance приняли участие в волонтерском мероприятии по оказанию помощи фермерам и жителям деревни, расположенной вблизи города Ичхон. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Известно, что всего в волонтерском мероприятии приняло участие около 30 сотрудников компании.

«Самое важное для нас, чтобы пожилое население страны, трудящееся на фермах, было живо и здорово. В этом году мы приложим все усилия, чтобы поддержать фермеров разными способами, в том числе и предоставлением рабочей силы», — сообщил представитель компании.

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Сельское хозяйство
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