Сотрудники страховой компании Nonghyup оказали помощь фермерам

Ичхон, Южная Корея, , 08:49 — REGNUM Сотрудники Nonghyup Property & Casualty Insurance приняли участие в волонтерском мероприятии по оказанию помощи фермерам и жителям деревни, расположенной вблизи города Ичхон. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Известно, что всего в волонтерском мероприятии приняло участие около 30 сотрудников компании.

«Самое важное для нас, чтобы пожилое население страны, трудящееся на фермах, было живо и здорово. В этом году мы приложим все усилия, чтобы поддержать фермеров разными способами, в том числе и предоставлением рабочей силы», — сообщил представитель компании.