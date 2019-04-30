В Москве 30 апреля ожидается до +14 градусов

Москва, , 08:42 — REGNUM В Москве сегодня, 30 апреля, ожидается солнечная и сухая погода, сообщают «Метеовести».

По прогнозам синоптиков, днем в столице России +12…+14 градусов, в Подмосковье — +10…+15 градусов. Ветер восточной четверти 1−6 м/с, атмосферное давление немного понизится и составит 750 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Москве в День Победы, 9 мая, составит 15−18 градусов тепла. О возможности осадков пока говорить сложно, но есть вероятность того, что погода будет облачной.

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