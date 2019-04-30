На Первомай в Москве солнечно, но с заморозками

Москва, , 08:41 — REGNUM В Москве на Первомай установится сухая и солнечная погода, но местами ожидаются заморозки. Такую погоду сформирует антициклон, передают «Метеоновости».

1, 2 и 3 мая при слабом северо-восточном ветре ночью в Москве ожидается +1…+3 °С, местами заморозки до −1…−2 °С. Осадков не ожидается. Средняя суточная температура воздуха ниже нормы на 2 °C.

В выходные дни 4 и 5 мая в Москве и Подмосковье потеплеет. Ночные заморозки отступят. С юго-западным начнет поступать более теплый воздух. Воздух прогреется до +14…+19 °С. Местами возможны кратковременные дожди.

Атмосферное давление с столичном регионе в первые дни мая будет в норме 745−477 мм рт. ст. После 4 мая начнёт снижаться и упадёт до 731−732 мм рт. ст.

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Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Москве в День Победы, 9 мая, составит 15−18 градусов тепла.

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