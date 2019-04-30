Посол Турции в России посетил Екатеринбург

Екатеринбург, , 08:51 — REGNUM Посол Турции в России Мехмет Самсар изучит вопрос о екатеринбургских мечетях и мусульманах, если он будет подниматься в ходе его визита. Это следует из его ответа журналистам на брифинге после встречи с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Посла спросили, планирует ли он обратить внимание на «исламский вопрос» в столице Среднего Урала.

«Это мой первый визит в Екатеринбург. Вчера мы провели встречи с нашими предпринимателями, пообщались с местными жителями. В зависимости от их потребностей и их запросов мы рассмотрим данный вопрос», — ответил представитель Турции.

Пока же исламский вопрос не входит в повестку визита посла.

«На данном этапе мой визит приурочен к развитию торгово-экономических и культурных отношений», — подчеркнул Самсар.

Напомним, 28 февраля 2019 года ректор Московского исламского института Дамир-хазрат Мухетдинов заявил, что в Екатеринбурге нет соборной мечети для мусульман. На этот вопрос мог бы обратить внимание президент Турции Реджеп Эрдоган, если бы он прибыл с визитом в город, считает мусульманский деятель.

Добавим, Мехмет Самсар прибыл на Урал в основном с деловой повесткой. В июле 2019 года состоится Х Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, и Турция является партнёром мероприятия.

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