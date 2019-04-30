Сеул, Южная Корея, , 08:34 — REGNUM

В Южной Корее отзовут 86 товаров разных категорий из-за нарушения стандартов безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Korean Agency for Technology and Standards.

Отмечается, что исследование проводилось с февраля по апрель текущего года среди 1237 товаров, купленных на рынках, в универмагах, дисконтных магазинах и интернет-магазинах.

Согласно результатам исследования, в игрушках были обнаружены свинцовые, кадмиевые и фталатные пластификаторы, превышающие допустимый уровень от 1,3 раза до 2473,3 раза.

Известно, что содержание свинца в пластмассовом украшении шарнирной куклы, произведенной компанией Naesung, превышало стандарт в 1,8—610,3 раз, а содержание кадмия — 1,1—2473,3 раза.

Фталатные пластификаторы, содержащиеся в материалах, могут пагубно отразиться на здоровье человека. В частности, могут привести к повреждению печени и почек. Свинцовые стабилизаторы — к дерматиту, кератиту, расстройству центральной нервной системы, а кадмиевые стабилизаторы — к повреждению почек, дыхательных путей, а также к неспособности детей к обучению.

Также вредные вещества были обнаружены в складных элементах детской коляски. Содержание фталатного пластификатора превышало норму в 207 раз, а свинцового стабилизатора — в 26,3 раза. В детских роликовых коньках содержание фталатного пластификатора превышало стандарт в 137−352 раза.

Кроме того, свинцовые и кадмиевые стабилизаторы были обнаружены в пуговицах и резинках на детской одежде и других текстильных изделиях, фритюрницах, ковриках, согревающих поясах, жилетах и так далее.

Пластификаторы — вещества, которые вводят в состав полимерных материалов для придания (или повышения) эластичности при переработке и эксплуатации.