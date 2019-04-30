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Эксперты назвали новые профессии на российском рынке труда

Общество

Новые профессии возникают с появлением новых технологий

Эксперты назвали новые профессии на российском рынке труда
Иллюстрация: Pixabay.com
Беспилотный летательный аппарат

Москва, 30 апреля 2019, 08:24 — REGNUM  Всероссийский научно-исследовательский институт труда составил перечень профессий, которые появились в России за последние годы, сообщает 30 апреля RT.

Так, в список вошли оператор беспилотного летательного аппарата, специалисты по промышленной робототехнике, большим данным, а также менеджменту космических продуктов и интеграции облачных приложений.

Отмечается, что новые профессии возникают с появлением новых технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что самыми популярными и перспективными профессиями в будущем станут те, которые связаны с развитием биотехнологий, освоением космоса и передовыми инженерными разработками.

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