Бюст римского императора Дидия Юлиана ушёл с молотка на аукционе в США

Нью-Йорк, США, , 08:13 — REGNUM В США продан редкий мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана. Лот ушёл с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке накануне, 29 апреля. В этот день на нём были выставлены предметы эпохи Античности. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

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Стартовая цена составляла 1,8 млн долларов. Однако конечная сумма превысила её более чем два с половиной раза. Бюст был продан за 4,815 млн долларов. Коллекционер пожелал остаться неизвестным.

https://twitter.com/ChristiesInc/status/1122951524492169216

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В сопроводительных документах к лоту указано, что Дидий Юлиан пришёл к власти в 193 году нашей эры. Однако долго пробыть во главе Римской империи ему было не суждено. Спустя два месяца он стал жертвой дворцового переворота и был убит. Этот период истории позже назвали годом пяти императоров — именно столько их сменилось за 365 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года на аукционе Christie's в Лондоне была продана работа «Генри Гельдцалер и Кристофер Скотт» художника Дэвида Хокни. Работу выставили на торги из коллекции Барни Эбсуорта. Окончательная цена за лот составила 37,6 млн фунтов стерлингов.

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