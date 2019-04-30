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Сход оползня на юге Китая унес жизни четырех человек, еще двое пропали

Общество

Деревянный сарай был погребён в результате схода оползня во время наводнения, вызванного сильным дождем

Пекин, 30 апреля 2019, 08:13 — REGNUM  Четыре человека погибли и еще двое пропали без вести в результате наводнения в одной из деревень провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

Деревянный сарай был погребён в результате схода оползня во время наводнения, вызванного сильным дождем в деревне Нюцзяо городка Цзитянь в Ляньшань-Чжуан-Яоском автономном уезде города Цинъюань около 21:00 по местному времени 29 апреля.

Около 22:20 на место властями были направлены спасатели и уже к 23:00 по местному времени были найдены тела четверых погибших и двое раненых. Пострадавшие были отправлены в госпиталь, в настоящее время ведутся поиски пропавших.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Шэньчжэнь во все той же провинции Гуандун на юге Китая неделю назад двое человек погибли в результате обрушения грунта.

Читайте ранее в этом сюжете: Найдено тело второго погибшего в результате обрушения грунта на юге Китая

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Оползни, лавины, сели
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