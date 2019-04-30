Московский зоопарк открывает летний сезон 1 мая

Москва, , 07:52 — REGNUM С 1 мая Московский зоопарк открывает летний сезон. Животные переехали в летние вольеры, сообщается на портале мэра столицы.

В этот день в честь нового сезона в зоопарке пройдут концерты, мастер-классы, лекции о животных, а с 10:30 до 14:00 работники зоопарка покажут публичные кормления животных.

На майские праздники доя посетителей Московский зоопарк откроет три дополнительных входа. В летний период зоопарк будет работать по новому графику — до 22:00.

Подробнее: В Московском зоопарке за год родились более 800 детенышей

Как сообщало ИА REGNUM, в Московском зоопарке за 2018 год появились на свет более 800 детенышей. Это на 200 особей больше, чем в 2017 году.

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