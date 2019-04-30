Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая

Москва, , 07:47 — REGNUM С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.

Так, с 1 мая будет увеличен размер военных пенсий пенсионерам — участникам Великой Отечественной войны. Закон направлен на реализацию указа президента России Владимира Путина «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». В среднем размер пенсий вырастет на 9,5 тыс. рублей.

Подробнее: Госдума повышает пенсии военным пенсионерам

Также с 1 мая вступает в силу приказ о введении ГОСТа, который позволяет устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера (500×500 мм и 400×400 мм). Такие знаки разрешено ставить на дорогах нескоростного движения.

Подробнее: Уменьшенные дорожные знаки разрешили устанавливать на дорогах России

С 6 мая вступает в силу постановление правительства России об идентификации пользователей интернета организатором мессенджеров. Так, мессенджеры обязаны будут проверять данные о регистрации мобильного номера.

Подробнее: Медведев утвердил правила идентификации пользователей мессенджеров