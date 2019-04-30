В Якутии продолжает расти количество «алмазных банкротов»

Якутск, , 07:57 — REGNUM Арбитражный суд Якутии открыл конкурсное производство в отношении торговавшей алмазами компании «СахаДаймондИнтернэшнл». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе инстанции, иск в отношении продавца ювелирных изделий был подан ООО «МФЦ Капитал».

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Заявление истца было признано обоснованным. Конкурсное производство после признания компании финансово несостоятельной было открыто до 10 сентября 2019 года. Процедура наблюдения компании была введена решением суда 9 ноября 2018 года.

Восстановление платежеспособности должника финансовый управляющий счёл невозможным, но имущества «СахаДаймондИнтернэшнл» достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражного управляющего. Известно, что компании принадлежат здание и земельный участок.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля 2017 года была признана финансово несостоятельной ООО «Якутская алмазная компания». Банки, которым она должна деньги, получат расчёт принадлежащими банкроту ювелирными изделиями.

Ранее была также признана банкротом якутская ювелирная компания ООО «Уай Ди Си»

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