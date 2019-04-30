Левые радикалы пообещали «поджечь Берлин» на демонстрации 1 мая

Берлин, , 07:44 — REGNUM Германские левые радикалы анонсировали несанкционированную демонстрацию в Берлине 1 мая. Они выступают с призывами к насилию, пишет газета Kronen Zeitung.

«Мы подожжем всё, что не приштопано и не прибито», — заявила накануне представитель организации Radikalen Linke Berlin журналу Lower Class Magazin.

«1 мая мы хотим отпраздновать как день нашего единства в Берлине. Мы призываем всех друзей и товарищей присоединиться к демонстрации со своей собственной повесткой. Демонстрация будет такой, какой мы ее сделаем. Захватим улицы, а затем город», — говорится на сайте организации.

«Революционная первомайская демонстрация» будет направлена против концернов, правительства богатых, политиков, репрессий. На одном из плакатов леворадикалов изображена гильотина с желтым жилетом вместо лезвия — это привет от организаторов протестующим во Франции, которые не прекращают своих выступлений с конца ноября.

Начальник берлинской полиции Барбара Словик подтвердила средствам массовой информации, что из лагеря радикалов звучат призывы к насилию. Полиция готова «ко всем мыслимым сценариям». 1 мая безопасность в столице Германии будут обеспечивать 5,5 тыс. полицейских. В прошлом году демонстранты нанесли значительный материальный ущерб городу.