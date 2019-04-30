В Приморье власти заставили удэгейцев доказать, что они коренной народ

Владивосток, , 08:24 — REGNUM Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края лишает представителя коренного малочисленного народа возможности вести традиционный образ жизни, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Камчатский суд установил нарушение прав коренных народов Росрыболовством

Житель Пожарского района Приморья, удэгеец по национальности Ильдар Каленчуга, вот уже длительное время не может добиться реализации предоставленных ему федеральным законом прав — вести традиционный образ жизни и традиционную хозяйственную деятельность, а именно — заниматься охотой на территории, входящей в перечень мест традиционного проживания малочисленных коренных народов.

«Я обратился в департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края с просьбой проставить в охотничьем билете отметку «Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объёме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления», которая является основой для традиционного образа жизни. Казалось бы, нет ничего проще, однако, ответ департамента меня обескуражил: мне было отказано в этом праве», — рассказал Ильдар.

Стоит заметить, что данная отметка, позволяющая представителям коренных малочисленных народов вести естественный для них, традиционный образ жизни, проставляется в охотничьем билете просто по факту принадлежности человека к коренным малочисленным народам, либо же лицам, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования. Это определено пунктом 11 приказа Минприроды России от 20 января 2011 г. N 13 «Об утверждении Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета». Тем не менее, руководство департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края не согласно с такой формулировкой приказа Минприроды России.

Читайте также: Якутия — лидер в отстаивании прав и интересов коренного населения Севера

«В ответном письме я был уведомлен, что эту отметку я получить не могу, так как, по мнению руководителя департамента, «не осуществляю традиционный образ жизни и не веду традиционную хозяйственную деятельность, и что охота для меня не является основой к существованию», — поделился Ильдар Каленчуга.

Департамент потребовал от заявителя предоставить доказательства очевидным фактам, указав перечень документов, которые должен оформить представитель малочисленного коренного народа.

Читайте также: ВС РФ признал незаконной деятельность Росрыболовства на Камчатке

«С меня потребовали кучу справок, о которых не упоминает ни один закон. К примеру, я должен доказать департаменту, что удэгейцы, к которым я принадлежу, отнесены к малочисленным коренным народам, что местность, где я живу, отнесена к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, что мой образ жизни строго соответствует традиционному образу жизни коренных малочисленных народов», — рассказал собеседник.

Пожарский район Приморья входит в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации согласно распоряжению правительства РФ № 631-р от 8 мая 2009 года. Национальность «удэгеец» отнесена к коренным малочисленным народам распоряжением правительства РФ № 536-р от 17 апреля 2008 года.

«Законы дают однозначную трактовку, и мне совершено не понятно, с какой целью департамент затягивает исполнение ясного и понятного действия, оставляя меня без возможности вести традиционный образ жизни, отказывая мне в существовании», — задаётся вопросом Ильдар Каленчуга.

Читайте также: В Забайкалье озаботились улучшением жизни коренных малочисленных народов

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае утверждены первоочередные мероприятия, направленные на качественное улучшение жизни коренных малочисленных народов Севера региона до 2020 года. Вместе с тем, как следует из официальной информации пресс-службы главы региона, в 2019 году эта категория граждан может рассчитывать лишь на «около двух миллионов рублей» субсидий из федерального и регионального бюджетов.