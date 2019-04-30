На Украине ввели обязательное ограждение железнодорожных путей

Киев, , 07:33 — REGNUM На Украине введены нормы, обязывающие ограждать железнодорожные пути лесополосами или заборами. Об этом заявил заместитель главы министерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщило 29 апреля издание Strana.ua.

Нововведение позволит дополнительно обеспечить безопасность людей, находящихся рядом с путями.

«Места, которые непосредственно прилегают к путям скоростных поездов, очень опасны. Только на Юго-Западной железной дороге в 2018 году было зафиксировано около 60 несчастных случаев. Многие из них — как раз из-за пересечения людьми путей в не предназначенных для этого местах», — рассказал чиновник.

Теперь заборы и лесополосы ограничат доступ к железнодорожным путям, что по оценкам экспертов позволит уменьшить число несчастных случаев на 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Дубневич заявил, что «Укрзализныця» выделяет на поддержание железнодорожной структуры всего четверть необходимых средств. Денег хватает на локальный ремонт железнодорожного полотна.

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