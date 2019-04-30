Во сколько Зеленскому обошёлся отдых в Турции?

Анкара, , 07:26 — REGNUM Отдых в пятизвёздочном отеле в турецком Бодруме, где вместе с семьей избранный президент Украины Владимир Зеленский провёл три дня, мог обойтись шоумену в сумму до $30 тысяч. А с учётом перелёта стоимость отдыха по приблизительным оценкам могла составить до $33 тысяч. Такие цифры назвал сотрудник отеля в Турции, где останавливался Зеленский.

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При этом в администрации гостиницы цену номера политика не назвали, отметив, что средняя цена за виллу на четверых человек составляет около $15 тыс. в неделю. Как рассказал в частной беседе с РИА Новости сотрудник пятизвездочного отеля, сейчас не сезон, а потому стоимость президентской виллы составляет порядка $10 тысяч в сутки. Летом стоимость будет в три раза дороже. В отделе бронирования отметили, что уже заплаченная клиентом за отдых сумма является коммерческой тайной. Цена может изменяться в зависимости от того, кто собирается воспользоваться услугами отеля — арабский шейх или чиновник, а для знаменитости ради рекламы и вовсе номер могут предоставить бесплатно.

Накануне, 29 апреля, Зеленский с семьёй вылетели из аэропорта Milas-Bodrum на Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский улетел отдыхать в Турцию на два дня. По его словам, это были первые выходные за четыре месяца.

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Отдых Зеленского сразу же начал обрастать фейковыми новостями. Так, депутат Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев сообщил, что избранный президент Украины во время отдыха в Турции якобы готовил шашлык вместе с германским политиком Грегори Гизи, который лояльно относится к России.

Кроме того, в различных «Телеграм"-каналах утверждалось, что Зеленский якобы отдыхал на 40-метровой яхте олигарха Игоря Коломойского и встречался с представителями помощника президента России Владислава Суркова и председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эту информацию Зеленский опроверг, отметил, что виллы и яхты ему не нужны и что он просто хочет побыть со своей семье и детьми.

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