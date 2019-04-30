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Кинорежиссер Джон Синглтон скончался после инсульта

Общество

Режиссеру «Двойного форсажа» был всего 51 год

Вашингтон, 30 апреля 2019, 07:17 — REGNUM  29 апреля скончался американский кинорежиссер Джон Синглтон, передает канал n-tv.

Смерть наступила спустя почти две недели после инсульта. Последние дни 51-летний Синглтон пребывал в коме. Звезды киноиндустрии выражают соболезнования по поводу кончины режиссера.

«Джон Синглтон был новатором — он пришел с драйвом и творческим видением, когда цветные не были так заметны, как сейчас. Он останется путеводной звездой в нашем сообществе, и сегодня мы отдаем должное его наследию. Покойся с миром, мой друг. Мы потеряли одного из хороших парней», — написала на своей странице в Twitter актриса Холли Берри.

Джон Синглтон навсегда вошел в историю кинематографа, став одновременно самым юным и первым режиссером-афроамериканцем, номинированным на «Оскар» в 1992 году за работу над фильмом «Ребята по соседству». Самым известным его фильмом стал «Двойной форсаж».

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