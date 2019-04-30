Эхо обрушения в высотке Перми: жильцы возвращаются домой

Пермь, , 07:13 — REGNUM В Перми с 30 апреля жители дома по улице Революции, 3/1, пострадавшего из-за обрушения бетонных перекрытий, могут возвращаться домой. Ремонт завершён, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Чиновники подчеркнули, что ремонтно-восстановительные работы провели в сжатые сроки. Подрядчик усилил конструкции и перекрытия верхнего этажа, а также восстановил перекрытия.

После завершения строительных работ на доме подрядная организация ООО «СК Достойное жилье» несёт гарантийные обязательства в течение трёх лет. Состояние конструктивных элементов здания будет под постоянным контролем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 27 января 2019 года в 14-этажном доме по ул. Революции произошло обрушение бетонных плит между техническим этажом и кровлей. Площадь обрушения составила 75−80 кв. метров, восемь плит шириной до полутора метров сложились к центральной оси технического помещения. Всех жильцов эвакуировали, а дом обесточили. Результаты проведённого обследования дома показали, что причиной обрушения стали дефекты, допущенные при строительстве, а именно — ненормативное состояние сварных швов перекрытий, плит и опорных балок технического этажа, где произошло обрушение.

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