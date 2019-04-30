За парковку на площадке мемориала «Вечный огонь» оштрафована якутянка

Якутск, , 07:18 — REGNUM В Якутске вызвал резонанс поступок водителя, припарковавшего автомобиль Toyota Camry прямо возле «Вечного огня». Владельца машины якутяне назвали автохамом, а городская автоинспекция приняла решение его оштрафовать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Автомобиль был припаркован прямо на газоне перед памятником «Вечный огонь», пишет News.Ykt.ru. Этот мемориальный комплекс создавался в память воинам 1918−1923 годов, погибшим в Гражданской войне и был воздвигнут на месте, где находится братская могила погибших красноармейцев.

В отношении водителя составлен административный протокол, владельцу автомобиля выписан штраф 1000 рублей. Как выяснили в УГИБДД МВД по Якутии, за рулём машины была женщина 1956 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года молодой человек сфотографировался вместе с подругой на плечах бронзовых солдатов — памятника Великой Отечественной войны. Им пришлось объяснять свой поступок в полиции, приносить извинения и платить штраф.