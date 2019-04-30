Жительница Прикамья требует от Минобороны 7 млн рублей

Пермь, , 06:57 — REGNUM В Пермском крае жительница Большесосновского района обратилась в суд с иском к минобороны. Сумма требований составляет 7 млн рублей. Эти деньги должны стать компенсацией морального вреда за гибель сына пермячки, сообщают СМИ.

По данным nakanune.ru, молодой человек, вернувшись из армии, стал жаловаться на головные боли. Спустя два месяца он скончался. Согласно заключению комиссии, заболевание получено во время службы в армии.

Дело назначено к рассмотрению на 17 мая. Стоит отметить, в апреле 2019 года суд Перми вынес решение по делу о срочнике, погибшем в Приморье в 2016 году. Солдат получил смертельную травму во время производственных работ. Родители требовали компенсацию от Минобороны в 14 млн рублей. Суд первой инстанции удовлетворил требования частично: с Министерства обороны Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу каждого родителя компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

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