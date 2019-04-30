Китайцы массово вывозят из России собак и кошек

Биробиджан, , 06:58 — REGNUM 80 собак и кошек в апреле вывезли из России жители Китая через пограничный пункт пропуска «Нижнеленинское», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

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Через международный пункт пропуска в Китай было вывезено 80 «хвостатых туристов». Это в семь раз больше, чем за прошедший квартал и в 10 раз больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Резкое увеличение спроса на домашних животных наблюдатели связывают с анонсированным ограничением на ввоз домашних животных, которое вступает в действие с 1 мая 2019 года.

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Хозяйка миниатюрной собачки, малого немецкого шпица по имени Джулия, выигравшей множество конкурсов и соревнований, Клавдия Остапенко рассказала, что в КНР уже введены ограничения на содержание домашних животных. В частности, жителям городов запрещено содержать в квартирах крупных собак, и это формирует интерес к миниатюрным животным.

«Такие собаки хорошо поддаются дрессировке, они послушны, игривы, и легко могут быть приучены к лотку, как кошки. Это позволяет человеку, владельцу собачки, чувствовать себя с ней комфортно, без всяких запахов или иных неприятностей. Отсюда и интерес к подобным домашним питомцам», — рассказала эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз в Россию животных, в том числе верблюдов, ещё из двух регионов ФРГ. Причиной запрета стало ухудшение в указанных регионах эпизоотической обстановки по болезни блютанга. Данный вирус, распространяемый среди домашних и диких жвачных животных, поражает внутренние органы, оказывая негативное влияние на пищеварительный тракт и мышцы животных.