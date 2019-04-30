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Британцы планируют отпуска вне ЕС из-за Brexit

Общество

Доля туров в страны, не входящие в Евросоюз, увеличилась на 10%

Лондон, 30 апреля 2019, 05:45 — REGNUM  Жители Великобритании стали реже планировать отпуска для поездок в страны Евросоюза из-за неопределенности по вопросу выхода страны из ЕС. Об этом свидетельствуют данные туристической компании Thomas Cook.

По данным опроса, проведенного компанией среди своих клиентов, в феврале 2019 года британцы выкупили около 48% летних путевок. Отмечается, что доля туров в страны, не входящие в Евросоюз, увеличилась на 10%. Самыми популярными направлениями для отдыха у британцев все еще являются Турция и Испания. Также восстанавливается спрос на туры в Тунис.

Как сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из состава Евросоюза должен был произойти 29 марта 2019 года. Однако Brexit сорвался из-за нежелания британского парламента принимать сделку об условиях выхода, достигнутую премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй с руководством Евросоюза. Позднее ЕС согласился предоставить Великобритании отсрочку до конца октября 2019 года.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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