Проверка голосования «Голос.Дети» может занять месяц

Москва, , 04:57 — REGNUM Проверка результатов голосования на конкурсе «Голос.Дети» с участием Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, может затянуться на месяц, сказал журналистам гендиректор Group-IB Илья Сачков.

По его словам, проверку, начатую вечером 28 апреля, проводят 15 специалистов Group-IB.

Цель их работы — понять, возможно ли вмешательство в систему выборов победителя. Например, могут ли изменения в итоги голосования быть внесены кем-то из сотрудников компании, агрегирующей СМС и звонки.

«Выяснение всей необходимой информации может занять от одной недели до месяца», — сказал Сачков.

Напомним, Group-IB проводит проверку, чтобы установить, честно ли Абрамова победила в конкурсе «Голос.Дети». В непрозрачности результатов конкурса усомнился ряд зрителей шоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что не исключён его уход из программы.

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