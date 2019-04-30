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Маршрут «Ласточки» в Свердловской области продлят до Верхней Салды

Общество

Ожидается, что стоимость работ составит около 1,8 млрд рублей

Екатеринбург, 30 апреля 2019, 04:17 — REGNUM  Маршрут пассажирских поездов «Ласточка» Екатеринбург — Нижний Тагил продлят до Верхней Салды, передает телеканал ЕТВ.

Сообщается, что соответствующее предложение было одобрено на совещании правительства Свердловской области. Предполагается, что после продления маршрута пассажиропоток составит до 700 человек в сутки. Ожидается, что стоимость работ составит около 1,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте министр транспорта Прикамья Николай Уханов заявил о планах открыть скоростной маршрут из Перми в Екатеринбург. По предварительным данным, время в пути по этому маршруту на поездах «Ласточка» будет составлять около пяти часов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье планируют запустить скоростную «Ласточку» до Екатеринбурга

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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