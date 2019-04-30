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На севере Китая пресечена контрабанда 205 изделий из кожи волка из Монголии

Общество

Водитель грузовика сообщил, что ему его друг заплатил 2 тыс. юаней ($297) за контрабанду кожи в Китай

Хух-Хото, Китай, 30 апреля 2019, 04:02 — REGNUM  В общей сложности 205 изделий из волчьей кожи было изъято таможней Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Таможня столицы Внутренней Монголии города Хух-Хото остановила въезжающий в регион грузовик с углем из Монголии после того, как была получена наводка на возможный случай контрабанды 205 вещей из кожи волка, сообщили местные власти.

Водителем грузовика оказался гражданин Монголии. Он признался в преступлении, сообщив что ему его друг заплатил 2 тыс. юаней ($297) за контрабанду кожи в Китай.

Отметим, что волки защищаются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Кроме того, торговля частями тела волка в Китае запрещено законом. Против подозреваемого инициировано уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в таможне китайского города Ханчжоу сообщили о росте случаев контрабанды частей животных за последнее время.

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Контрабанда и борьба с ней
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