Вторник, 30 Апреля 2019 года
04:28:29 МСК

В Екатеринбурге отменили репетицию парада из-за непогоды

Общество

В связи с переносом репетиции власти решили не перекрывать движение автотранспорта в районе площади

Екатеринбург, 30 апреля 2019, 03:49 — REGNUM  В Екатеринбурге отменили репетицию парада Победы 29 апреля из-за сильного снегопада, который обрушился на Свердловскую область, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Сообщается, что вместо репетиции на площади 1905 года войска проведут тренировку в 32-м военном городке. Отмечается, что там в репетиции не сможет принять участие военная техника. В связи с переносом репетиции власти решили не перекрывать движение автотранспорта в районе площади.

Ранее в Екатеринбурге выпало около 90% месячной нормы осадков, из-за чего в городе возникло большое количество ДТП и пробок.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить