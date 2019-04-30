В Екатеринбурге отменили репетицию парада из-за непогоды

Екатеринбург, , 03:49 — REGNUM В Екатеринбурге отменили репетицию парада Победы 29 апреля из-за сильного снегопада, который обрушился на Свердловскую область, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Сообщается, что вместо репетиции на площади 1905 года войска проведут тренировку в 32-м военном городке. Отмечается, что там в репетиции не сможет принять участие военная техника. В связи с переносом репетиции власти решили не перекрывать движение автотранспорта в районе площади.

Ранее в Екатеринбурге выпало около 90% месячной нормы осадков, из-за чего в городе возникло большое количество ДТП и пробок.