Концертный директор Лободы: Иск ФРГ против певицы не стоит комментариев

Киев, , 03:18 — REGNUM Комментировать иск немецкого агентства Berin Iglesias Art против украинской певицы Светланы Лободы нет смысла, заявила её концертный директор Нателла Крапивина в интервью iReactor.

«Я не комментирую эту историю. Мне она неинтересна совершенно, — заявила Крапивина. — Официальное заявление будет сделано».

Напомним, иск был подан против Светланы Лободы, бывшей участницы группы «ВИА Гра», в связи с тем, что она, как считает организатор её концертов Berin Iglesias Art, не соблюдала правил выступления, поэтому за концерты организаторам пришлось переплачивать. В конечном итоге, заявляют истцы, пострадала их деловая репутация.

С певицы истец намерен взыскать через суд несколько десятков миллионов рублей. Проблемы возникли в связи с гастрольным туром Лободы в Лондоне, Милане, Праге и Вене 31 марта — 5 апреля 2019 г.

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