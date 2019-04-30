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В колонии Варвара Караулова была шокирована дракой

Общество

«Ненужно это было и абсолютно необоснованно»

Москва, 30 апреля 2019, 01:47 — REGNUM  Одним из самых жутких моментов во время пребывания в колонии Варвара Караулова назвала драку заключённых, заявила она не пресс-конференции.

Она рассказала о драке, которая произошла однажды на её глазах. По словам Карауловой, она растерялась и не знала, как поступить — не вмешиваться или разнимать дерущихся.

«Для меня был страшен не столько даже сам факт, сколько то, что, на мой взгляд, ненужно это было и абсолютно необоснованно», — пояснила Караулова.

Напомним, Караулова дала большую пресс-конференцию после выхода из колонии. Москвичка оказалась в заключении после попытки в 2015 году уехать в Сирию с одним из членов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После того как Караулову освободили по УДО (условно-досрочно), она вернулась в Москву, где рассказала журналистам о своём опыте, призвав при этом через СМИ женщин, находящихся рядом с террористами, вернуться к нормальной жизни, не повторять её ошибок.

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