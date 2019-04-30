Варвара Караулова поделилась впечатлениями о заключённых

Москва, , 00:47 — REGNUM Отношения с людьми в колонии, где отбывала наказание за связь с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Варвара Караулова, были разные, в том числе и хорошие, заявила она во время пресс-конференции 29 апреля.

«Не скажу, что у меня там много друзей, но есть несколько человек, с которыми мы действительно очень хорошо, близко общались», — заявила Караулова.

Она указала на достаточно хорошее в целом отношение к ней со стороны окружающих во время её пребывания в колонии. Этот свой опыт она назвала «тяжёлым», но «необходимым».

Напомним, Караулова провела в колонии два с лишним года, поскольку по суду была освобождена по УДО (условно-досрочное освобождение). Она была осуждена за попытку примкнуть в 2015 г. к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Караулова призвала женщин из России, которые связали свою судьбу с террористами, вернуться на родину. «Они находятся в аду, мне искренне их жаль», — сказала она.

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