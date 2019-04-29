На Красной площади началась первая ночная репетиция Парада Победы

Москва, , 23:21 — REGNUM На Красной площади в Москве стартовала первая ночная репетиция парада в честь 74-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, сообщает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM.

По главной площади России пройдут пешие парадные колонны и новейшая боевая техника во главе с символом Великой Победы — средним танком Т-34−85.

В репетиции участвуют свыше 13 тыс. военнослужащих и более 130 единиц военной техники.

Стало известно, что пешие парадные расчёты Рязанского ВВДКУ, 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии будут участвовать в Параде Победы с автоматами АК-12, принятыми на вооружение в 2018 году.

Смотрите фоторепортаж ИА REGNUM с улиц Москвы, по которым к Красной площади проходила военная техника.

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