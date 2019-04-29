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Москва репетирует парад Победы – фоторепортаж

Общество

Техника идёт по центру столицы

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Москва репетирует парад Победы – фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Проезд военной техники по Тверской улице

Москва, 29 апреля 2019, 22:47 — REGNUM  В Москве 29 апреля проходит репетиция парада Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Военная техника прибыла в центр столицы и, проехав по Тверской улице, остановилась на Манежной площади. Зрители наблюдали один из символов победы в Великой Отечественной войне — танк Т-34−85, а также автомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К», БТР-82А, БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков.

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29 апреля с 17:30 в центре столицы перекрыты сразу несколько участков улиц, в том числе Тверская, Моховая, Баррикадная, набережные и мосты неподалёку от Кремля, улицы острова Балчуг и Звенигородское шоссе.

Репетиции парада Победы в Москве пройдут также 4 и 7 мая.

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Читайте ранее в этом сюжете: Центр Москвы 29 апреля перекроют для репетиции парада Победы

regnum author Дарья Антонова
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