Москва репетирует парад Победы – фоторепортаж

Москва, , 22:47 — REGNUM В Москве 29 апреля проходит репетиция парада Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Военная техника прибыла в центр столицы и, проехав по Тверской улице, остановилась на Манежной площади. Зрители наблюдали один из символов победы в Великой Отечественной войне — танк Т-34−85, а также автомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К», БТР-82А, БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков.

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29 апреля с 17:30 в центре столицы перекрыты сразу несколько участков улиц, в том числе Тверская, Моховая, Баррикадная, набережные и мосты неподалёку от Кремля, улицы острова Балчуг и Звенигородское шоссе.

Репетиции парада Победы в Москве пройдут также 4 и 7 мая.

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