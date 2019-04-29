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Посвятил жизнь Отечеству. Путин о кончине авиаконструктора Новожилова

Общество

Генрих Новожилов, главный конструктор КБ «Ильюшина», умер на 94-м году жизни

Москва, 29 апреля 2019, 21:07 — REGNUM  Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования семье знаменитого советского и российского авиаконструктора Генриха Новожилова, ушедшего из жизни в возрасте 93 лет, сообщается на сайте Кремля.

«С глубоким прискорбием воспринял весть о кончине вашего мужа и отца Генриха Васильевича Новожилова. Выдающийся ученый, яркий представитель легендарной плеяды генеральных конструкторов, Генрих Васильевич Новожилов посвятил свою жизнь служению Отечеству», — указано в тексте телеграммы, направленной Владимиром Путиным родным умершего главного конструктора КБ «Ильюшина».

Президент России подчеркнул, что Генрих Новожилов сделал огромный вклад в обороноспособность и технологическое развитие своей Родины, создавая самые передовые модели самолетов всемирно известного семейства «Ил».

"Светлая память об этом замечательном человеке и патриоте навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, учеников. В наших сердцах», — отметил Владимир Путин.

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