О сиротах начистоту: в Тульской области принят ряд мер и законов

Тула, , 20:29 — REGNUM

Несколько лет назад сирот в России было принято, если так можно выразиться, скрывать. Для детских домов строили высокие заборы, обучали отдельно от «семейных», да и в общество особо не выводили. По словам писателя и журналиста Дианы Машковой, которая много лет посвятила себя проекту «Азбука приемной семьи», сегодня тенденция умалчивания сходит на «нет». О сиротах говорят, пишут и показывают. По сути, население воспитывают и переключают со страха к пониманию и сочувствию. Одну из главных ролей в этом воспитании играют власти: личная пропаганда поддержки, социальные меры.

В Тульской области, по данным статистики, за последние пять лет количество детей-сирот сократилось почти на 28%. И это, по мнению экспертов, хорошая традиция. Тем не менее, есть один бич, который не побороли до конца ни в одном регионе страны.

Каждому свой уголок

Сироты — уязвимая категория людей, и в первую очередь о них положено заботиться государству. В каждом российском регионе действуют как федеральные, так и местные законы, благотворительные фонды и другие инструменты поддержки. В Тульской области эту миссию на себя лично возложил губернатор Алексей Дюмин. Еще даже не вступив в должность главы региона в 2016 году, он возглавил список наставников для сирот в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Наставники: вместе, а не рядом!»

«Мы поддерживаем этот проект. Уже начали подбирать ребят, оставшихся без попечения родителей, и формировать пул наставников. Первым в этом списке буду я, временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области», — заявил тогда Дюмин.

Как отмечает руководитель отдела политических исследований «Институту региональной экспертизы» Евгений Крылов, с тех пор в еженедельном режиме региональные власти рассматривают различные вопросы сирот на оперативных совещаниях.

«Денежные компенсации за наем жилья, обеспечение квартирами, оплата коммунальных услуг, устройство в опекунские и приемные семьи — Алексей Дюмин последовательно занимается вопросами социального сиротства и обеспечением своевременной, комплексной, адресной, квалифицированной помощи детям-сиротам, — подчеркивает эксперт. — На особом контроле у губернатора получение ими благоустроенных квартир. Губернатор неоднократно указывал социальному блоку на недоработки в этой сфере, касающиеся затягивания сроков сдачи социального жилья, необходимости его учета. При Дюмине достигнуты самые высокие показатели обеспечения детей-сирот квартирами — свыше 400 человек ежегодно».

Сегодня в Тульской области квартиру от государства ожидают порядка 1600 жителей из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Чтобы обеспечить 416 сирот своим углом из регионального бюджета выделено 800 млн рублей. В основном приобретались однокомнатные квартиры, а для тех, кто уже успел завести семью — двух‑ и трехкомнатные. Все зависит от количества членов семьи.

По словам министра труда и социальной защиты населения области Александра Филиппова, жилье предоставляется сроком на пять лет на условиях специализированного жилого фонда. После, если гражданин исправно оплачивал счета за квартиру и содержал ее должным образом, возможно заключение договора социального найма. Впоследствии квартира может быть оформлена в собственность.

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Новые законы

В течение пяти лет в Тульской области планомерно, из года в год снижалось количество сирот. Как отметил общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в регионе Николай Евтушенко, это вызвано тем, что увеличивается количество семей, которые усыновляют детей, оставшихся без попечения родителей.

«Продолжаются приниматься и улучшаться меры, обеспечивающие благополучие детей-сирот. В частности, начиная с 2019 года был пересмотрен размер ежемесячных выплат приемным родителям и опекунам на содержание детей-сирот. Новая норма предусматривает разграничивать размер выплаты в зависимости от возраста ребенка, уровня материального обеспечения семьи», — сообщил Евтушенко.

Помимо этого, в этом году был внесен ряд изменений в региональное законодательство, регулирующее порядок предоставления жилья детям-сиротам. К примеру, законные представители ребенка-сироты теперь вправе самостоятельно подать заявление о включении ребенка в «очередь на жилье». Кроме того, если в населенном пункте проживает более 10 тысяч человек, многоквартирный дом, в котором сироте должно быть предоставлено жилье, состоит из более, чем 10 квартир, — в таком случае выделение квартир для детей-сирот не может быть более 25% от всей численности квартир в доме. Общественный помощник детского омбудсмена объясняет, что это сделано для более полной и эффективной социализации детей-сирот после их пребывания в государственном учреждении.

Кстати, для адаптации выпускников интернатов тульские власти реализуют несколько проектов. Один из ключевых представлен в Кимовской школе — «Научиться жить самостоятельно». Педагоги и наставники учат сирот готовить обед, гладить белье, покупать продукты в магазине, оплачивать коммунальные услуги, и т.д.

«Эти навыки ребята осваивают в социальной гостинице, которая работает уже несколько лет. Это жилое, специально оборудованное помещение в здании школы, предназначенное для отдельного проживания учащихся 9−11 классов и выпускников. В квартире есть отдельный вход, две комнаты, кухня, туалет, а также необходимая мебель. В социальную гостиницу поочередно заселяются воспитанники, успешно прошедшие курс социально-бытовой ориентации. При принятии решения о размещении воспитанников в гостинице учитываются их индивидуальные особенности и предполагаемые проблемы, которые могут возникнуть у них в дальнейшей самостоятельной жизни», — отметила замминистра образования области Елена Пчелина.

Эксперты отмечают, что таким образом происходит воспитание и подготовка к взрослой жизни. И несмотря на всестороннюю поддержку, порождать иждивенческие настроение в той среде нельзя — человек должен осознавать, что оплачивать счета и следить за состоянием своего жилья его прямая обязанность.

Материальная помощь

Также в регионе действует ряд других мер социальной поддержки для детей-сирот, их усыновителей (удочерителей), опекунов и попечителей. Основные — это ежемесячная выплата на содержание детей-сирот с учетом возраста от 9004,93 до 2963,75 руб., скидки на оплату коммунальных услуг (902,84 руб. за каждого ребенка), вознаграждение приемному родителю за воспитание каждого приемного ребенка в размере 4150,59 руб. в месяц, а за прием в семью ребенка с ограниченными возможностями здоровья — 6583,20 руб. в месяц.

Также в Тульской области выплачивают единовременное пособие на приобретение бытовой техники и мебели при передаче сироты в семью (43 888 руб.). Для приемных родителей и опекунов предусмотрены довольно-таки кругленькие суммы на первое (251 338 руб.) и на последующие (254 388,58 руб.). В Тульской области действует еще много материальных благ для тех, кто решился взять в семью нового человека. Тем не менее у некоторых специалистов это вызывает некоторые опасения.

«Нельзя назвать этот список исчерпывающим. Дети-сироты — это дети особенные, они больше остальных детей нуждаются в родительской ласке, заботе. Но еще ни один регион страны, ни одно государство мира не побороло бич возвращения усыновленных (удочеренных) детей. И хотя в Тульской области такие случаи единичны и практически отсутствуют, необходимо стремиться к их полному прекращению», — говорит общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка Николай Евтушенко.

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Мнение

Эксперты отмечают, что поддержка сирот в регионах нашла свое отражение в национальном проекте «Образование и программы десятилетия «Детство». Кандидат социологических наук, член Общественной наблюдательной комиссии Сергей Таланов, изучив опыт Тульской области в сфере поддержки детства, отмечает особое внимание поддержке подрастающего поколения с различных сторон, подчеркивая, что сегодня это «большая редкость».

«Регион изыскивает самые разные возможности для того, чтобы создать уникальные условия для воспитания и развития нового поколения, — говорит эксперт. — За примерами далеко ходить не надо: в регионе на системной основе возводятся детские сады. Для большинства российских территорий это крайне злободневный вопрос — почти везде ощущается острый недостаток дошкольных учреждений».

Социолог заостряет внимание на том, что в Тульской области отдельного внимания заслуживает создание технопарков для детей.

«Это дорогостоящий проект, однако он реализуется, насколько можно судить, отнюдь не для галочки или отчета. Закупается новейшее оборудование, на работу приглашаются квалифицированные специалисты, — отмечает эксперт. — Прекрасный проект — Центр поддержки одаренных детей. Это еще одно свидетельство того, что глава региона и его команда делают ставки на инвестиции — инвестиции в будущее. По сути, в регионе создаются условия для воспитания талантливого поколения. Ни одна территория, которая хочет быть успешной, не может обойтись без человеческого капитала. Эффект подобных инвестиций невозможно оценить завтра, они «выстрелят» далеко не сразу, но можно не сомневаться — обязательно «выстрелят». Именно ставка на компетенции, интеллект и креатив позволит региону вырваться в экономические лидеры. Поддержка детей — это очень мудрое и дальновидное решение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в России сохраняется положительная динамика по сокращению численности детей, оставшихся без попечения родителей. Так, по данным на 1 декабря 2018 года, в государственном банке данных насчитывается 47 тыс. 313 детей-сирот. В 2013 году этот показатель был равен 106 тыс. сирот, отметили в Минпросвещения РФ.

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Национальный проект «Образование», который рассчитан до 2024 года, включает в себя 10 подразделов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профобразования), «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого».