Понедельник, 29 Апреля 2019 года
20:58:11 МСК

Россия передала гумпомощь Республике Малави, пострадавшей от циклона «Идай»

Общество

Гуманитарная помощь была доставлена в Лилонгве спецбортом МЧС России

Россия передала гумпомощь Республике Малави, пострадавшей от циклона «Идай»
Lars Plougmann
Лилонгве, Малави

Москва, 29 апреля 2019, 19:58 — REGNUM  Россия передала гуманитарную помощь населению Республики Малави, пострадавшей от разрушительных последствий тропического циклона «Идай». Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба МИД России.

Как уточняется, спецбортом МЧС в столицу этой страны Лилонгве были доставлены многоместные палатки, одеяла, рис, растительное масло, сахар, мясные и рыбные консервы. Общий вес груза составил более 30 тонн.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в апреле Россия уже направила гуманитарные грузы в Мозамбик и Зимбабве, которые также оказались под ударом стихии.

Тропический циклон «Идай», обрушившийся на юго-восточное побережье Африки в конце марта, вызвал паводки и разрушения в Мозамбике, Зимбабве и Малави. Жертвами удара стихии стали в общей сложности более 1000 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить