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Опубликовано видео задержания сторонников ИГ* в Подмосковье

Общество

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Красногорск, 29 апреля 2019, 19:26 — REGNUM  Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись задержания членов ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Московской области.

Кадры демонстрируют само задержание, изъятое у террористов оружие и экстремистскую литературу.

Напомним, 29 апреля в Подмосковье сотрудники ФСБ обезвредили ячейку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из семи человек, среди которых выявлены как граждане России, так и выходцы из Закавказья и центральноазиатских республик.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье сотрудниками ФСБ задержана группа террористов ИГ*

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