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Горел ли мусор на полигоне под Екатеринбургом?

Общество

Один из активистов сообщил журналистам, что в районе полигона что-то горит. Владельцы объекта опровергли информацию о возгорании

Первоуральск, Свердловская область, 29 апреля 2019, 19:13 — REGNUM  В Свердловской области один из активистов Андрей Волегов нашёл возгорание на полигоне твёрдых коммунальных отходов возле города Первоуральска. Об этом он сообщил журналистам, пишет издание Накануне.Ru.

По словам общественника, в районе полигона якобы что-то горит. Причём это будто бы длится с 24 апреля.

Издание также приводит комментарий регионального оператора ООО «ТБО Экосервис», который обслуживает этот полигон. Представители компании опровергли информацию о том, что на полигоне что-то горит.

«ТБО «Экосервис» опровергает информацию о возгорании на земельном участке, находящемся в аренде в районе ул. Калинина города Первоуральска, что подтверждается фотоматериалом», — говорится в официальном комментарии.

Также представители регоператора добавляют, что в районе полигона находятся его сотрудники, и они при возгораниях срочно информируют своё руководство. Отметим также, что на фотографиях, присланных сотрудниками регоператора, тоже не видно, чтобы в районе полигона что-то горело.

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Полигоны и мусорные свалки
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