Горел ли мусор на полигоне под Екатеринбургом?

Первоуральск, Свердловская область, , 19:13 — REGNUM В Свердловской области один из активистов Андрей Волегов нашёл возгорание на полигоне твёрдых коммунальных отходов возле города Первоуральска. Об этом он сообщил журналистам, пишет издание Накануне.Ru.

По словам общественника, в районе полигона якобы что-то горит. Причём это будто бы длится с 24 апреля.

Издание также приводит комментарий регионального оператора ООО «ТБО Экосервис», который обслуживает этот полигон. Представители компании опровергли информацию о том, что на полигоне что-то горит.

«ТБО «Экосервис» опровергает информацию о возгорании на земельном участке, находящемся в аренде в районе ул. Калинина города Первоуральска, что подтверждается фотоматериалом», — говорится в официальном комментарии.

Также представители регоператора добавляют, что в районе полигона находятся его сотрудники, и они при возгораниях срочно информируют своё руководство. Отметим также, что на фотографиях, присланных сотрудниками регоператора, тоже не видно, чтобы в районе полигона что-то горело.