Сотрудники и пациенты частных клиник в Дагестане вышли на акцию протеста

Махачкала, , 19:03 — REGNUM Протестная акция сотрудников и пациентов дагестанских частных клиник состоялась сегодня, 29 апреля, в городе Махачкале. Собравшиеся у здания республиканского минздрава хотели добиться встречи с главой ведомства Джамалудином Гаджиибрагимовым и выяснить, почему негосударственные медучреждения отныне лишены возможности оказывать бесплатные медицинские услуги.

Пациенты рассказали, что частные клиники для многих тяжелобольных были «спасательным кругом», поскольку эти люди в любое время могли пойти в ближайшее негосударственное медицинское учреждение и без очереди попасть на приём к врачу или получить бесплатные услуги.

«Пожалуйста, верните бесплатную медицину в частные клиники. Ничего из вашего кармана не просим, дайте то, что положено», — приводит «Черновик» слова одного из протестующих.

Через полчаса к ним вышли представители минздрава республики и пригласили пройти в актовый зал.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в Дагестане прекращено финансирование большинства частных лечебных учреждений из средств территориального Фонда обязательного медстрахования. После этого многие негосударственные клиники пожаловались в антимонопольную службу республики на необоснованное распределение финансирования.

В начале апреля дагестанское управление ФАС признало правительство региона и республиканскую комиссию по разработке программы ОМС нарушителями федерального закона «О защите конкуренции». Надзорный орган выяснил, что финансирование установлено только для четырёх частных медицинских организаций Дагестана, хотя в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год включено 165 таких клиник.

Республиканское УФАС потребовало до 25 апреля отменить протокол по разработке территориальной программы ОМС в части утверждения объемов медицинской помощи на 2019 год и, учитывая права и интересы частных клиник, перераспределить финансирование.