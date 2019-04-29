Краснодарские школьники на уроке музыки спели «Владимирский централ»

Краснодар, , 18:30 — REGNUM «Владимирский централ» ученики одной из школ Краснодара исполнили на занятии хором. Видео в сеть выложили родители школьников.

Песню выбрали сами дети: учитель во время занятия с семиклассниками предложил им спеть ту композицию, которая нравится им самим. В итоге дети выбрали хит Михаила Круга.

Как сообщила «Живая Кубань» со ссылкой на мэрию Краснодара, по факту инцидента была проведена проверка, учителю вынесено дисциплинарное взыскание.

«Владимирский централ» — тюрьма для особо опасных преступников в городе Владимире и одно из старейших подобных учреждений в России. В конце 1990-х известный в среде любителей «русского шансона» музыкант Михаил Круг написал одноименную песню, получившую широкую известность.