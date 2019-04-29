Снесенные корпуса хлебозавода в Петербурге не связаны с блокадой — RBI

Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM Корпуса бывшего хлебозавода «Красный пекарь» на 10-й Красноармейской улице Санкт-Петербурга, которые были снесены для последующей постройки там жилого комплекса, не имели охранного статуса. Эту информацию ИА REGNUM предоставили 29 апреля в Группе RBI, которая является владельцем данного участка.

«Все работы ведутся по согласованному проекту, в рамках разрешения на строительство. Ни одно из перечисленных зданий не имеет охранного статуса, что подтверждается официальными документами, в том числе данными в ЕГРН. Что касается исторического здания по адресу 11-я Красноармейская, 11, стр. 1, оно нами не приобреталось и не входит в границы принадлежащего нам участка (на момент нами покупки участка это здание оставалось в собственности ОАО «Пекарь»)», — разъяснили в RBI.

Группа RBI уточняет, что, по ее данным, производственные корпуса, где выпекали хлеб во время блокады Ленинграда в период Великой Отечественной войны, могли располагаться напротив. Среди демонтированных зданий те годы помнил только административный корпус, отмечает застройщик. Это возведенное в 1929 году здание на 11-й Красноармейской, 11, стр. 2. Также в зону проекта попали котельная на 11-й Красноармейской (1969 года постройки) и здание на 10-й Красноармейской (1968 года постройки).

«Особо подчеркиваем, что, вопреки утверждениям ряда СМИ и некоторых пользователей в социальных сетях, в бывших зданиях завода «Пекарь», расположенных на участке Группы RBI, не велось производства хлеба в годы блокады Ленинграда. Двух из этих зданий на тот момент физически не существовало, третье всегда являлось исключительно административным корпусом», — заявляют в RBI.

Кроме того, застройщик подчеркивает, что те «градозащитники», которые выступают «против реконструкции заброшенных предприятий в живые, открытые людям пространства, фактически обрекают их на запустение и превращение в руины».

«Группа RBI имеет на этот счёт собственную, хорошо известную позицию, и готова предложить городу свой большой опыт успешного редевелопмента подобных сооружений, таких как особняк княгини Голицыной (Шпалерная улице, 37), гараж Крюммеля на Большой Посадской улице, газгольдер на Заозерной улице, водонапорная башня Охтинской бумагопрядильной мануфактуры на Свердловской набережной», — добавили представители застройщика.

Они также обратили внимание, что «ложные обвинения, выдвинутые сегодня анонимными «обеспокоенными горожанами», буквально слово в слово повторяют домыслы, звучавшие прошлой осенью в отношении работ Группы RBI на территории бывшего Левашовского хлебозавода».

Сейчас компания создает там клубный жилой дом, коммерческие помещения и общественный культурный центр, который, как предполагается, также увековечит память об историческом блокадном прошлом Левашовского хлебозавода.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, накануне петербуржцы распространили в соцсетях снимки демонтажа корпусов хлебозавода на 10-й Красноармейской. Сам завод был открыт в 1913 году под названием «Пекарь», после революции он получил название «Красный пекарь». В последние годы заводские корпуса были заброшены и несколько раз горели. Исторической или архитектурной ценности, как уже сказано, они не представляли.

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