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В Германии на певицу Светлану Лободу подали в суд

Общество

С неё требуют несколько десятков миллионов рублей

Берлин, 29 апреля 2019, 18:27 — REGNUM  Германское агентство Berin Iglesias Art, которое занимается организацией концертов, подало в суд на певицу, автора песен и актрису, бывшую участницу группы «ВИА Гра» Светлану Лободу. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба агентства.

Агентство подало иск против Лободы в суд германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, города Дюссельдорф. С Лободы требуют взыскать несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери агентства.

Уточняется, что холдинг организовал гастрольный тур Лободы, который состоялся с 31 марта по 5 апреля 2019 года и включал в себя выступления в Лондоне, Милане, Праге и Вене.

В компании пояснили, что Лобода регулярно нарушала тайминг, что заставило организаторов переплачивать за трансфер и аренду залов. Кроме того, организаторы и подрядчики постоянно сталкивались с оскорблениями со стороны Лободы.

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Шоу-бизнес
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