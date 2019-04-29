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В Подмосковье сотрудниками ФСБ задержана группа террористов ИГ*

Общество

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Красногорск, 29 апреля 2019, 18:26 — REGNUM  В Московской области разоблачены и задержаны семеро членов террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 29 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ.

Все задержанные являются членами ячейки, существовавшей с ноября 2016 года. Ячейкой руководили иностранные эмиссары, её члены вели агитационную работу, вербовали новых сторонников, призывали к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

Среди задержанных граждане России, центральноазиатских республик и государств Закавказья. У них изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, экстремистская литература, средства связи и электронные носители информации.

Сообщается, что в данный момент проводятся мероприятия для выявления других членов этой ячейки.

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