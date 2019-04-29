Владимирскую семью бизнесменов Филипповых оштрафовали за сговор

Владимир, , 18:20 — REGNUM Бывшего вице-губернатора Владимирской области, экс-главу ООО «Владимиртеплогаз» Сергея Филиппова и его сына, главу ООО ХК «МРГ-Инвест» Александра Филиппова, оштрафовали на 150 тысяч рублей за злоупотребление полномочиями и пособничество.

Согласно материалам Ленинского районного суда города Владимира, Сергей и Александр Филипповы в разные годы занимали пост генерального директора ООО «Владимиртеплогаз». В 2009 году Филипповы, как счёл суд, вступили в корыстный преступный сговор и заключили договор управления с подконтрольной организацией ООО УК «МРГ-Инвест» на заведомо нерыночных условиях — по завышенной стоимости, которая составила более 9,6 млн рублей ежемесячно. С 16 декабря 2009 года по 21 августа 2014 года с расчетных счетов ООО «Владимиртеплогаз» в пользу ООО УК «МРГ-Инвест» было перечислено более 414 млн рублей. При этом рыночная стоимость оказанных услуг составила более 253 млн рублей, а величина затрат ООО УК «МРГ-Инвест», исчисленная на основе данных ООО «Владимиртеплогаз» за период с января по сентябрь 2009 года, — более 400 млн рублей. Сумма ущерба, причинённого компании, составила более 13,8 млн рублей.

Обвиняемые возместили ущерб, поэтому их уголовные дела были прекращены. Сергею Филлипову, признанному виновным в пособничестве в злоупотреблении полномочиями, был назначен штраф в 70 тысяч рублей. Его сына, признанного виновным в превышении полномочий, суд обязал выплатить штраф в 80 тысяч.

Как уже сообщало ИА REGNUM, семья Филипповых неоднократно заявляла, что их дела являются «политическими». Владимирский областной суд 13 марта удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении руководителя ООО ХК «МРГ-Инвест» Александра Филиппова, отменив решение предыдущей инстанции из-за нарушения. Филиппов в 2016 году был признан виновным в присвоении имущества в особо крупном размере, в сентябре 2017 года — в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмен и его подчиненная передали в департамент цен и тарифов администрации Владимирской области завышенные тарифы на транспортировку электроэнергии, из-за чего пострадали десятки организаций. Филиппову было назначено 4,5 года лишения свободы, и к началу 2019 года он отбыл более половины срока наказания, полностью возместил причиненный ущерб и оплатил штраф в 800 тысяч рублей.

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