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В Волгограде школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии

Общество

Снова учеников школа примет после праздников

В Волгограде школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна
Карантин

Волгоград, 29 апреля 2019, 18:12 — REGNUM  Шесть учеников школы №110 Волгограда попали в больницу с пневмонией. Трое из них уже выписаны, состояние остальных стабильное. Один из корпусов школы, где учились дети, было решено закрыть на карантин.

«В конце апреля один из учебных корпусов школы №110 в Кировском районе Волгограда закрыт на карантин в связи с тем, что в шести семьях у детей разных возрастов выявлено воспаление легких — пневмония», — цитирует V1.ru представителя областного управления здравоохранения.

В облздраве заявили, что решение закрыть школу было принято в профилактических целях, чтобы не допустить распространения заболевания. На данный момент трое из заболевших школьников выписаны из больницы. Школа, как ожидается, примет учеников 7 мая.

Между тем, отмечает издание ИА «Высота 102», источник заражения пневмонией детей пока не выявлен.

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