В Волгограде школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии

Волгоград, , 18:12 — REGNUM Шесть учеников школы №110 Волгограда попали в больницу с пневмонией. Трое из них уже выписаны, состояние остальных стабильное. Один из корпусов школы, где учились дети, было решено закрыть на карантин.

«В конце апреля один из учебных корпусов школы №110 в Кировском районе Волгограда закрыт на карантин в связи с тем, что в шести семьях у детей разных возрастов выявлено воспаление легких — пневмония», — цитирует V1.ru представителя областного управления здравоохранения.

В облздраве заявили, что решение закрыть школу было принято в профилактических целях, чтобы не допустить распространения заболевания. На данный момент трое из заболевших школьников выписаны из больницы. Школа, как ожидается, примет учеников 7 мая.

Между тем, отмечает издание ИА «Высота 102», источник заражения пневмонией детей пока не выявлен.