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Поезда увеличили интервалы на оранжевой ветке метро Москвы

Общество

Делается «всё возможное»

Москва, 29 апреля 2019, 18:09 — REGNUM  В Москве на Калужско-Рижской линии метро увеличены интервалы движения поездов, сообщила 29 апреля пресс-служба Московского метрополитена.

«На Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов с севера на юг по техническим причинам», — говорится в сообщении.

Указано, что делается «всё возможное» для ввода движения в график. Причина сбоя не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на Белорусском направлении МЖД возможны задержки поездов по техническим причинам.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦППК предупредила о задержках поездов в Москве на Белорусском направлении

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