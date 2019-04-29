«Земский доктор» в Зауралье: «Будут работать — будут получать»

Куртамыш, Курганская область, , 18:23 — REGNUM В Куртамышском районе, как и во всей Курганской области в целом, наблюдается острый дефицит медицинских кадров. Привлечению молодых врачей в сельскую местность помогают федеральные программы «Земской доктор» и «Земской фельдшер», сообщил корреспонденту ИА REGNUM главный врач Куртамышской центральной районной больницы Сергей Исаев.

На сегодня в районной больнице наблюдается серьёзная нехватка терапевтов и анестезиологов. Крайне необходимы фельдшеры. На сайте Куртамышской ЦРБ в разделе «Вакансии» перечислены требуемые специалисты — оториноларинголог, фтизиатр, гинеколог, офтальмолог и другие.

«Из 45 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и одной врачебной амбулатории, медицинское обеспечение организовано 16 фельдшерами. Организация медицинской помощи населению Куртамышского района проводится выездными бригадами скорой медицинской помощи и выездами фельдшеров поликлиники в ФАПы. За сутки в среднем бригады скорой помощи обслуживают до 10 — 12 населённых пунктов района», — проясняет ситуацию с медицинскими кадрами и нагрузкой Сергей Исаев.

Администрация Куртамышской ЦРБ ведёт активную работу по привлечению медицинских кадров. Ежегодно принимается участие в ярмарках вакансий в медицинских колледжах и вузах Курганской, Тюменской, Челябинской и Омской областях.

С 2018 года Куртамышский район участвует в программе «Земский доктор» с единовременной выплатой докторам в размере одного миллиона рублей на решение жилищного вопроса. Помимо этого, врачи, приезжающие в сельскую местность получают 150 тыс. рублей так называемых «подъёмных» из региональной казны.

Участие Курганской области в федеральной программе «Земской доктор» — необходимость, обусловленная тем, что почти половина населения региона проживает в сельской местности. В 2018 году выплату по программе получили 20 молодых врачей, которые приехали работать в районные больницы Зауралья.

По словам Сергея Исаева, по федеральным программам в 2018 году из Куртамышской ЦРБ получил один миллион рублей на жильё один терапевт, и три фельдшера по 500 тыс. рублей.

Молодой терапевт Роман Амурзаков, который воспользовался федеральной программой «Земский доктор», приехал работать в Куртамышскую ЦРБ в сентябре 2018 года после окончания Южноуральского государственного медицинского университета. Сам он родом из Курганской области, и хотя были предложения из крупных городов, Роман вернулся на малую родину.

«Я с детства мечтал стать именно врачом, может, потому что моя бабушка и её сестра окончили медицинское училище. И когда я был ещё ребёнком, то с любопытством рассматривал медицинские атласы, пытался разобраться в латинском алфавите,» — говорит Роман.

По прибытию в Куртамыш, коллектив центральной районной больницы принял его тепло. Роман отмечает, что освоиться ему помогла мудрый врач-наставник — отличник здравоохранения, терапевт Наталья Ушакова. Работы невпроворот. Помогает атмосфера больницы, где взаимовыручка и взаимопомощь укрепляет профессиональные связи особенным чувством плеча товарища.

Терапевт Амурзаков принимает пациентов на дневном стационаре при поликлинике и ведёт приём на терапевтическом участке. Он в ЦРБ на хорошем счету — на его участке выполненяются планы по диспансеризации и профилактическим, медицинским осмотрам. Пациентам молодой врач пришёлся по сердцу — хвалят.

На миллион, полученный по программе «Земской доктор», Роман Амурзаков приобрёл благоустроенную квартиру рядом с больницей. Из областного бюджета врачу выплатили подъемное пособие в 150 тыс. рублей. За это Роман должен отработать в ЦРБ не менее пяти лет. Что касается зарплаты, то для начинающего врача 40−45 тыс. рублей — весьма неплохой заработок.

«Будут работать — будут получать. У нас в ЦРБ доктора по 65−70 тыс. рублей в месяц нарабатывают. Конечно, здесь и дежурства, и не одна ставка порой — сказывается дефицит кадров. За диспансеризацию одного пациента — 100 рублей. Лучше предупредить болезнь, и для врача есть финансовый стимул», — сообщил Сергей Исаев.

В Куртамышской ЦРБ также заметили, что для медиков выделяется ведомственное жильё или компенсация найма за счёт средств областного бюджета, которая составляет от трёх до пяти тысяч рублей.