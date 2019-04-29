Минтруд не получал предложений о сокращении рабочей недели

Москва, , 17:57 — REGNUM В Министерство труда и социальной защиты России не поступало инициативы о сокращении зимней рабочей недели в зимней период. Об этом 29 апреля сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Данная инициатива в Минтруд России не поступала», — заявили в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время с целью повышения производительности труда. Пользу от возможного введения такой меры депутат предложил обсудить с профессиональным сообществом.

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