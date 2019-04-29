ЦППК предупредила о задержках поездов в Москве на Белорусском направлении

Москва, , 17:51 — REGNUM Возможны задержки поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщили 29 апреля в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«На Белорусском направлении возможны задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.

Как сообщало ИА REGNUM, чистая прибыли «Российских железных дорог» в 2018 году составила 35,4 млрд рублей по МСФО, что примерно в 3,9 раза меньше, чем в предыдущем году (139,7 млрд рублей).

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