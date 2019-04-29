Экс-вице-губернатора Петербурга оставили в СИЗО по делу о стадионе

Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга по строительству Марата Оганесяна вновь отказались выпустить из СИЗО. Санкт-Петербургский городской суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа 2019 года.

Сторона защиты вновь просила перевести бывшего чиновника под домашний арест, однако ей было отказано. При этом уголовное дело из 104 томов Марат Оганесян почти дочитал.

«Оганесян и его адвокаты ознакомились с 90 томами уголовного дела из 104», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, в 2013 году Оганесян, курировавший строительство стадиона на Крестовском острове, вместе с сообщниками решил похитить деньги, предназначенные на возведение арены. Средства предполагалось «вытянуть» у тогдашнего генподрядчика строительства — ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб». В итоге, как считает следствие, фигуранты завладели примерно 50 млн рублей, сам Оганесян получил не менее 28 млн рублей, считают следователи. Марат Оганесян свою вину полностью признал.

Стоит отметить, что цена стадиона на Крестовском острове, по некоторым оценкам, превышает 50 млрд рублей, хотя изначально должен был обойтись петербуржцам примерно в 7 млрд рублей. При этом Контрольно-счетная палата Петербурга до сих пор не может определить конечную стоимость проекта.

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В октябре 2018 года бывший вице-губернатор стал фигурантом нового уголовного дела в связи со строительством спортивной арены, на этот раз его обвинили в получении взятки. Сообщником, по версии следствия, был зампред комитета по строительству Петербурга Александр Янчик, получивший за свои «услуги» 2,5 млн рублей.

Стадион «Санкт-Петербург», прозванный в народе «Зенит-Ареной», был построен для чемпионата мира по футболу в западной части Крестовского острова и стал самым известным спортивным долгостроем в стране. Стадион передан в концессию футбольному клубу «Зенит» на 49 лет.

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