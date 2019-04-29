60% туристов в 2018 году приехали в Крым по мосту через Керченский пролив

Симферополь, , 17:45 — REGNUM В 2018 году более половины туристов, посетивших Крым, приехали на полуостров именно по мосту через Керченский пролив. Об этом 29 апреля журналистам сообщил зампредседателя Совета министров Крыма Михаил Селезнёв.

«Если брать логистику и подсчёты, то мы увидели, что из отдыхающих 62% как раз воспользовались Крымским мостом и это те, кто-либо на своём автотранспорте приехал, либо на автобусах», — отметил чиновник.

По его словам, это говорит о том, что Крымский мост был необходим полуострову.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Крымский полуостров посетило рекордное после развала СССР число туристов из 132 стран — 6 млн 164 тыс человек, что на 29% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

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