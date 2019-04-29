Чиновники предлагают ограничить скорость поездов на Крымском мосту

Симферополь, , 17:33 — REGNUM Скорость поездов во время движения по Крымскому мосту могут ограничить 20 километрами в час. Об этом 29 апреля журналистам заявил заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Селезнёв.

«Мы с коллегами обсуждали вопрос и предложили сделать скорость поездов непосредственно во время движения по Крымскому мосту не больше 20 километров в час», — отметил чиновник.

По его словам, ожидается, что в этом году Крым посетят 7 млн человек.

«Многие захотят приехать сюда на поезде именно из-за возможности увидеть мост. Это будет серьёзная конкуренция для авиаперевозчиков, потому что многие воспользуются возможностью попасть в Крым именно на поезде», — уверен вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента запуска автомобильного движения по Крымскому мосту проехали почти 5 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов. Открытие железнодорожной ветки моста запланировано на конец 2019 года.

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