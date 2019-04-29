Понедельник, 29 Апреля 2019 года
18:12:00 МСК

Чиновники предлагают ограничить скорость поездов на Крымском мосту

Общество

Скоростной режим хотят снизить до 20 километров в час, чтобы «растянуть» удовольствие пассажиров

Симферополь, 29 апреля 2019, 17:33 — REGNUM  Скорость поездов во время движения по Крымскому мосту могут ограничить 20 километрами в час. Об этом 29 апреля журналистам заявил заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Селезнёв.

«Мы с коллегами обсуждали вопрос и предложили сделать скорость поездов непосредственно во время движения по Крымскому мосту не больше 20 километров в час», — отметил чиновник.

По его словам, ожидается, что в этом году Крым посетят 7 млн человек.

«Многие захотят приехать сюда на поезде именно из-за возможности увидеть мост. Это будет серьёзная конкуренция для авиаперевозчиков, потому что многие воспользуются возможностью попасть в Крым именно на поезде», — уверен вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента запуска автомобильного движения по Крымскому мосту проехали почти 5 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов. Открытие железнодорожной ветки моста запланировано на конец 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия

Читайте развитие сюжета: 60% туристов в 2018 году приехали в Крым по мосту через Керченский пролив

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крымский мост: постройка и функционирование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить