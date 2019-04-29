Губернатору Орловской области пригрозили многотысячным митингом

Орел, , 17:09 — REGNUM Орловское региональное отделение ЛДПР заявило о готовности «собрать многотысячный митинг» против ввоза в регион мусора из Москвы. Заявление появилось на фоне информации, распространенной телеграм-каналом «Незыгарь» о якобы переговорах, которые мэрия Москвы ведет с главой Орловской области Андреем Клычковым.

«ЛДПР считает, что нельзя превращать наш регион в мусорную свалку, орловчане не должны жить и дышать отравленным воздухом от утилизированного московского мусора. ЛДПР готова собрать многотысячный митинг протеста против ввоза московского мусора в Орловскую область, если информация подтвердится! Эту проблему нельзя замалчивать и мы должны сказать свое «Нет!» подобным действиям властей», — прокомментировал глава фракции ЛДПР в Орловском облсовете Андрей Куцын.

Как сообщало ИА REGNUM, информацию о том, что Орловская область рассматривается в качестве возможного полигона для мусора из Москвы, появилась 25 апреля. Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнёв в тот же день прокомментировал эту информацию, назвав ее фейком.

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